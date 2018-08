Sternmarsch gegen neuen Stadtteil an A5

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mehr als 500 Menschen sind am Sonntag nach Angaben der CDU zu einem umstrittenen Sternmarsch gegen den geplanten neuen Frankfurter Stadtteil an der Autobahn 5 aufgebrochen. Die Polizei sprach dagegen von 60 Teilnehmern. Dazu aufgerufen hatten 14 CDU-Verbände aus Frankfurt und Anrainerkommunen. Sie hatten mehrere Hundert Teilnehmer erwartet. Das Motto lautete «Lebensqualität erhalten - keine Betonburg an der A5!». Die Organisatoren befürchten unter anderem, dass wertvolle Grün- und Nutzflächen wegfallen, und plädieren für Wohnungsbau an anderer Stelle.