Steuerfahnder-Affäre: Einigung mit letztem Betroffenen

Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - Nach jahrelangem Streit hat sich das Land in der Steuerfahnder-Affäre mit dem letzten der vier zwangspensionierten Beamten geeinigt. Mit allen sei mittlerweile einvernehmlich eine Einigung zur Beendigung des Konflikts erzielt worden, teilte das Finanzministerium am Mittwoch in Wiesbaden mit. Details dazu wurden nicht genannt. Zuvor hatte die «Frankfurter Rundschau» darüber berichtet.