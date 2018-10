Steuerhinterziehung am Bau: Haftstrafen verlangt

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Für fünf Geschäftsleute hat die Staatsanwaltschaft wegen Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit am Bau mehrjährige Haftstrafen gefordert. Die Anklagevertreter hielten vor dem Landgericht Frankfurt nach 38 Verhandlungstagen die Vorwürfe - es geht um einen Schaden in Millionenhöhe - für erwiesen. Sie sollen für bis zu fünf Jahre und vier Monate in Haft.