Steuerzahlerbund: Landtag teuer wie nie

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der neue Wiesbadener Landtag soll nach Ansicht des Bundes der Steuerzahler bei sich selbst mit dem Sparen anfangen. «Der Hessische Landtag ist mit nun 137 Abgeordneten so groß und damit auch so teuer wie noch nie», erklärte Joachim Papendick, Vorsitzender des BdSt Hessen, am Montag. «Natürlich kostet Demokratie Geld, doch die Frage ist, ob es nicht auch eine Nummer kleiner geht.» Mit Einschnitten bei sich selbst könnten die Parlamentarier gleich am Anfang ein «deutliches Zeichen für Bescheidenheit und Sparsamkeit» setzen.