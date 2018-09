Stichverletzungen an Leiche von 71-Jährigem festgestellt

Eppertshausen/Darmstadt (dpa/lhe) - Nach dem vermutlich gewaltsamen Tod eines 71-Jährigen in Epperthshausen (Kreis Darmstadt-Dieburg) steht ein Ergebnis der Obduktion noch aus. Bereits am Tatort seien allerdings an der Leiche Stichverletzungen im Hals- und Nackenbereich festgestellt worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Montag. Ob diese zum Tod des Mannes geführt haben, müsse noch abschließend geklärt werden. Angehörige hatten den 71-Jährigen am vergangenen Donnerstag tot in dessen Wohnung gefunden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann vermutlich Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.