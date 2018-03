Stichwahl: Landratswahl im Wetteraukreis nicht entschieden

Das Ortsschild der Kreisstadt Friedberg steht am Ortseingang. Foto: Andreas Arnold/Archiv

Friedberg (dpa/lhe) - Der neue Landrat des Wetteraukreises muss in einer Stichwahl am 18. März bestimmt werden. Bei der Wahl am Sonntag erhielt der 46 Jahre alte CDU-Mann Jan Weckler 44,3 Prozent der Stimmen, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Der amtierende Erste Kreisbeigeordnete Weckler muss gegen Stephanie Becker-Bösch antreten, für die 33,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgaben. Die 46 Jahre alte Sozialdemokratin ist Kreisbeigeordnete. Damit wird entweder Weckler oder Becker-Bösch die Nachfolge von Joachim Arnold (SPD) antreten. Er hatte den Posten seit 2008 inne.