Stichwahl entscheidet über neuen Bürgermeister in Schlitz

Schlitz (dpa/lhe) - Die Bürgermeisterwahl in der Burgenstadt Schlitz hat am Sonntag noch kein Ergebnis gebracht. Eine Stichwahl werde am 11. November die Entscheidung bringen, hieß es am Abend auf der Seite des Landeswahlleiters. Der CDU-Politiker Alexander Alstadt errang demnach am Sonntag 45,3 Prozent der Stimmen. Seine parteilosen Konkurrenten Jürgen Laurinat und Klaus-Jürgen Kreutzer kamen auf 28,4 und 26,3 Prozent. Bei der Stichwahl treten Altstadt und Laurinat gegeneinander an. Wahlberechtigt waren 7615 Menschen. Bürgermeister Hans-Jürgen Schäfer (CDU) war nicht mehr angetreten.