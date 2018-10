Stichwahl um Landratsamt notwendig

Limburg (dpa/lhe) - Eine Stichwahl muss die Landratswahl im Kreis Limburg-Weilburg entscheiden. Am Sonntag bekam keiner der fünf Kandidaten die erforderliche Mehrheit. In der zweiten Runde am 11. November treten die beiden besten Kandidaten gegeneinander an: Michael Köberle von der CDU, der am Sonntag 41,6 Prozent erhielt, und Jörg Sauer (SPD), der auf 29,5 Prozent kam. Aus dem Rennen sind dagegen Klaus Valeske (FDP) mit 13,6 Prozent, Andreas Bendel (Freie Wähler) mit 10,3 Prozent und Jörg Zimmermann (Linke) mit 5,1 Prozent.