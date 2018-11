Stichwahlen für Landrat und Bürgermeister

Wiesbaden (dpa/lhe) - In einigen hessischen Kommunen wird heute (Wahlbeginn 8.00) erneut gewählt. Im Kreis Limburg-Weilburg wird in einer Stichwahl über den neuen Landrat entschieden. Vor zwei Wochen, am Tag der hessischen Landtagswahl, hatte sich keiner der Bewerber mit der erforderlichen absoluten Mehrheit durchsetzen können.