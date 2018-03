Strandbad in Rodgau kann erst später in die Saison starten

Rodgau/Offenbach (dpa/lhe) - Bei einem Brand am Strandbad in Rodgau (Main-Kinzig-Kreis) ist das Hauptgebäude am Dienstag so stark beschädigt worden, dass es nicht mehr saniert werden kann. Das teilte die Stadt Rodgau am Mittwoch mit. Die eigentlich für den 28. April geplante Saison-Eröffnung des Bades werde sich sehr wahrscheinlich nach hinten verschieben. Wann das Strandbad seine Tore für die Besucher öffnen kann, sei noch nicht klar.