Straßenbaubehörde erörtert Einwände gegen Riederwaldtunnel

Blick auf die Großbaustelle am Autobahndreieck Erlenbruch an der Frankfurter Ostumgehung A 661. Foto: Arne Dedert

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Bau des geplanten Riederwaldtunnels in Frankfurt kommt in dieser Woche einen Schritt voran: Am Montag (10. September, 9.30 Uhr) beginnt die Erörterung zum Planänderungsverfahren. Dabei bespricht die Straßenbaubehörde Hessen Mobil mit den Kritikern des umstrittenen Projekts deren Einwände gegen die bestehenden Pläne und sucht nach gemeinsamen Lösungen. Wie das zuständige Regierungspräsidium in Darmstadt mitteilte, liegen insgesamt zwölf Stellungnahmen von Behörden und fast 700 Einwände von Bürgern vor. Diese fürchten unter anderem eine drastische Verkehrszunahme und damit mehr Lärm im Osten der Stadt.