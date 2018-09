Straßenbaubeiträge spalten das Parlament

Wiesbaden (dpa/lhe) - Auch nach der gesetzlichen Regelung über den Umgang mit Straßenbaubeiträgen in Hessen geht der Streit über die Gebühren mit Vehemenz weiter. Nach kontroverser Debatte wurde am Mittwoch im Hessischen Landtag in Wiesbaden ein Gesetzentwurf der SPD-Fraktion abgelehnt, der eine vollständige Abschaffung vorsah. Die Sozialdemokraten hatten ihre Initiative damit begründet, dass die Erhebung von Beiträgen für die Erneuerung und Sanierung von kommunalen Straßen viele Beitragspflichtige wegen der teils sehr hohen Forderungen vor große finanzielle Probleme stelle.