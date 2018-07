«Strategische Partnerschaft» für Entwicklungszentrum

Peking/Lautzenhausen (dpa/lrs) - Der Chef des chinesischen HNA-Konzerns, der die Mehrheit der Anteile am Hunsrück-Flughafen Hahn hält, ist in Frankreich tödlich verunglückt. Das Unternehmen teilte am Mittwoch mit, der 57-jährige Wang Jian sei auf (...)