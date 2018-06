Streichung von Fraktionsgeldern für NPD ist unzulässig

Leipzig (dpa/lhe) - Die Stadt Büdingen ist im Streit um die Streichung von Fraktionsgeldern für die rechtsextreme NPD auch vor dem Bundesverwaltungsgericht unterlegen. Es sei unzulässig, der NPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung die Zuwendungen zu streichen, entschied das Gericht in Leipzig am Mittwoch (Az.: BVerwG 10 CN 1.17)