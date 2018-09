Streifenwagen dokumentieren 1000 Delikte auf Autobahnen

«Aus Sicht der hessischen Polizei war das Pilotprojekt erfolgreich», erklärte ein Ministeriumssprecher. Der Test habe gezeigt, dass beweissichernde Videos einen Beitrag für mehr Sicherheit im Straßenverkehr leisten können. Zu den angezeigten Delikten zählten Gaffen, Handy-Verstöße, Befahren des Seitenstreifens, gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr und Stauumfahrung an Raststätten. In einem weiteren Pilotprojekt, das voraussichtlich im Dezember beginnt, will Hessen weitere Kameramodelle testen.