Streik deutscher Ryanair-Mitarbeiter hat begonnen

Frankfurt/Dublin (dpa) - Deutsche Mitarbeiter der irischen Billig-Airline Ryanair haben in der Nacht zum Mittwoch einen 24-stündigen Streik aufgenommen. Sie folgten einem Aufruf der Gewerkschaften Vereinigung Cockpit (VC) und Verdi und legten ihre Arbeit nieder, wie eine Verdi-Sprecherin am Mittwochmorgen in Frankfurt am Main sagte. An Deutschlands größtem Flughafen seien am Morgen fünf von zehn Verbindungen gestrichen worden. Der Ausstand soll bis Donnerstag um 02.59 Uhr dauern.