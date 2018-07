Streiks in 15 Real-Märkten in Hessen und Rheinland-Pfalz

Frankfurt/Main (dpa) - Beschäftigte in 15 Real-Einkaufsmärkten in Hessen und Rheinland-Pfalz wollen am heutigen Freitag gegen schlechtere Bezahlung streiken. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, ruft sie die deutschlandweit 34 000 Beschäftigten zu einem Streik für eine bessere Bezahlung auf. In Wiesbaden ist am Vormittag eine Demonstration mit Kundgebung geplant.