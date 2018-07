Streit auf Hochzeitsfeier endet in Verfolgungsjagd

Stadtallendorf (dpa/lhe) - Mehrere Gäste einer Hochzeitsfeier haben sich nach einem Streit eine wilde Verfolgungsjagd durch das Zentrum von Stadtallendorf geliefert. In der Nacht zum Sonntag soll ein 21-jähriger Hochzeitsgast einem 36-jährigen eine leichte Schnittwunde am Kopf zugefügt haben, wie die Polizei am Montag mitteilt. Daraufhin sei der mutmaßliche Täter mit einem 31-jährigen Fahrer und weiteren Gästen in einem Auto geflohen.