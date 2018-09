Streit in Fitnessstudio: Mann versprüht Reizgas

Hanau (dpa/lhe) - Bei einem Streit in einem Hanauer Fitnessstudio hat ein 39-Jähriger Reizgas versprüht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlitten insgesamt neun Personen Augen- und Atemwegsreizungen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine Auseinandersetzung zwischen dem Mann und einem 15-Jährigen am Sonntagnachmittag eskaliert. Der Mann habe in der Folge Tierabwehrspray geholt und damit um sich gesprüht. Neben dem 15-Jährigen wurden auch eine Angestellte und sieben weitere Sportler verletzt. Rettungskräfte behandelten die Personen ambulant. Gegen den 39-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.