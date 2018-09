Streit über Ganztagsbetreuung an Grundschulen im Landtag

Wiesbaden (dpa/lhe) - In der Debatte um den Ganztagsschulausbau in Hessen hat Kultusminister Alexander Lorz (CDU) im Parlament den Kurs des Landes gegen die Kritik der Opposition verteidigt. Am Pakt für den Nachmittag beteiligten sich mittlerweile rund drei Viertel aller hessischen Schulträger mit insgesamt 208 Grundschulen und Grundstufen von Förderschulen, sagte Lorz am Mittwoch im Wiesbadener Landtag. Im Schuljahr 2018/19 gebe es an rund 1150 Schulen ganztägige Angebote. Das seien etwa 70 Prozent aller allgemeinbildenden Schulen. Dafür stünden zusätzlich zur Grundunterrichtsversorgung knapp 3000 Stellen und damit 1500 mehr als noch zu Beginn der Legislaturperiode zur Verfügung.