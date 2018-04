Streit um Blume: Jugendlicher mit Billardstock verprügelt

Höchst im Odenwald (dpa/lhe) - Ein 16-Jähriger hat im Streit um eine Blume einen Gleichaltrigen mit einem Billardstock angegriffen. Grund des Streits in einer Gemeinschaftsunterkunft in Höchst im Odenwald (Odenwaldkreis) soll eine gepflückte Pflanze aus dem Gemeinschaftsgarten gewesen sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Opfer zog sich bei dem Angriff am Samstagnachmittag eine Platzwunde und Beule am Kopf zu. Gegen den Angreifer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.