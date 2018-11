Streit um Jogging-Hose: Prozess um versuchten Totschlag

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die blutigen Folgen eines Streits um eine ausgeliehene Jogging-Hose beschäftigen von heute an das Landgericht Frankfurt. Angeklagt ist ein 36 Jahre alter Marokkaner wegen versuchten Totschlags. Er soll seinem Kontrahenten im Februar dieses Jahres nach dem zunächst verbalen Streit in einer Obdachloseneinrichtung in Frankfurt ein Küchenmesser mit großer Wucht in den Rachen gestoßen haben. Die Messerklinge musste herausoperiert werden. Die Schwurgerichtskammer hat zunächst vier Verhandlungstage bis Mitte Dezember angesetzt. In dem Prozess wird es auch um die Frage der Schuldfähigkeit des Angeklagten gehen: Er war zur Tatzeit mit 1,8 Promille erheblich alkoholisiert.