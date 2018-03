Streit um NPD-Treffen: Wetzlar geht doch gegen Urteil vor

Wetzlar (dpa/lhe) - Eine geplante Veranstaltung der NPD in Wetzlar beschäftigt weiterhin die Gerichte. Anders als zunächst angekündigt will die Stadt Wetzlar eine Entscheidung des Gießener Verwaltungsgerichts vom Donnerstagabend doch nicht akzeptieren. Gegen den Beschluss sei mittlerweile Beschwerde eingelegt worden, teilte der nun zuständige Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel mit. Eine Entscheidung wurde noch für Freitag erwartet.