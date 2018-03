Streit um Rettungsgasse: Seitenscheibe eingeschlagen

Blaulicht und die LED-Laufschrift «Unfall» ist an einem Polizeifahrzeug. Foto: H. Hollemann/Archiv

Blaulicht und die LED-Laufschrift «Unfall» ist an einem Polizeifahrzeug. Foto: H. Hollemann/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In einem Stau auf der Autobahn 5 bei Bad Homburg sind zwei Männer wegen der Bildung einer Rettungsgasse mächtig aneinandergeraten. Der eine war am Donnerstagmorgen derart darüber erzürnt, dass der andere die Gasse nicht freihielt und schlug ihm kurzerhand die Seitenscheibe des Wagens ein, wie die Polizei in Frankfurt mitteilte. Beamte konnten schließlich schlichten. Verletzt wurde niemand, auch ein Strafantrag sei von dem Geschädigten noch nicht gestellt worden, sagte ein Polizeisprecher.