Streit um Schulcaterer: Gericht lehnt Beschwerde ab

Frankfurt/Kassel (dpa/lhe) - Ein Schüler einer Frankfurter Gesamtschule ist mit seiner Beschwerde gegen das Vergabeverfahren zur Bewirtschaftung der Schulkantine gescheitert. Die Beschwerde sei zurückgewiesen worden, sagte ein Sprecher des Verwaltungsgerichtshofs in Kassel am Freitag. Auslöser war ein Streit um den Schulcaterer der IGS-Nordend. Bei einer Neuausschreibung hatte das Großunternehmen Sodexo gewonnen. Dass der bisherige Betreiber, ein örtlicher Kleinbetrieb, nicht zum Zuge gekommen ist, hat an der Schule einen Proteststurm ausgelöst.