Streit um Schulmensen-Betrieb: Frankfurt plant Änderungen

Frankfurt/M. (dpa/lhe) - Wegen des Streits ums Schulessen will die Stadt Frankfurt heute Vorschläge für das künftige Vergabeverfahren an Caterer vorstellen. Am Montag hatten rund 500 Schüler der IGS Nordend in Rüsselsheim dagegen protestiert, dass der dort ansässige Großcaterer Sodexo künftig ihre Schulmensa betreibt. Sodexo hatte in einem Ausschreibungsverfahren den Vorzug vor dem bisherigen Betreiber Cantina Buen Barrio bekommen, den Eltern, Schüler und Lehrer aber behalten wollen. Ein Sprecher der Frankfurter Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) kündigte an, dass die Vergabekriterien für die Schulmensen überarbeitet werden sollen.