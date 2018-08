Streit um Strafzettel zwischen Kontrolleur und Autofahrer

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wegen eines Strafzettels haben sich in Wiesbaden zwei Männer einen handfesten Streit geliefert. Dabei sei der 64-jährige Kontrolleur leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mitarbeiter einer Privatfirma hatte am Bahnhof im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel am Mittwoch den Strafzettel an dem Auto eines 36-Jährigen hinterlassen. Das fand dieser nicht lustig. Er forderte den 64-Jährigen auf, den Strafzettel zurückzunehmen. Als der Kontrolleur das ablehnte, wollte der Autofahrer ihm das elektronische Erfassungsgerät abnehmen. Daraufhin kam es zu dem Gerangel.