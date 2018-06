Streit um Vergabepraxis: SPD nimmt Beuth-Angebot nicht an

Peter Beuth (CDU), Innenminister von Hessen, in Quedlinburg. Foto: Hendrik Schmidt/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Streit um die Vergabepraxis des hessischen Innenministeriums geht die SPD nicht auf das Angebot von Minister Peter Beuth (CDU) ein, sich die umstrittenen Aktenvorgänge nochmals anzuschauen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Günter Rudolph, sagte am Montag in Wiesbaden, es werde kein weiteres Treffen geben. Damit rückt ein Untersuchungsausschuss des Landtags näher. Die Sozialdemokraten wollen zusammen mit der FDP-Fraktion in der kommenden Landtagswoche einen entsprechenden Antrag einbringen.