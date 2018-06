Streit um documenta-Obelisk: Künstler schlägt Kompromiss vor

Kassel (dpa/lhe) - Nach monatelangem Streit um den Verbleib des documenta-Kunstwerks Obelisk in Kassel deutet sich ein Kompromiss an. Der Stadtverwaltung liege ein Vorschlag des Künstlers Olu Oguibe vor, dass die Steinsäule vor dem geplanten documenta-Institut stehen könne, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung. Bisher hatte der Künstler darauf bestanden, dass das umstrittene Kunstwerk der vergangenen documenta 14-Ausstellung in der Innenstadt bleiben soll.