Streit ums Essen: Schüler protestieren beim Groß-Caterer

Ein Student hält ein Tablett mit Linsen, Spätzle und Saitenwurst in einer Mensa in der Hand. Foto: Sebastian Gollnow/Archiv

Rüsselsheim/Frankfurt (dpa/lhe) - Mit Sprechchören wie «Mensa retten» haben rund 500 Frankfurter Schüler vor dem Sitz des Verpflegungskonzerns Sodexo in Rüsselsheim demonstriert. Ein Schüler der IGS Nordend übergab am Montag am Sitz des Groß-Caterers eine Unterschriftenliste, die sich für den Erhalt der Schulmensa unter dem jetzigen örtlichen Betreiber stark macht. Sodexo, das in einer Ausschreibung den Zuschlag für die Mensa erhalten hat, wurde zugleich zum Rückzug aufgefordert.