Streit zwischen AfD-Helfer und Gegner: Waffe sichergestellt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine Auseinandersetzung zwischen einem AfD-Wahlkampfhelfer und einem Gegner in Frankfurt hat ein polizeiliches Nachspiel. Die Polizei berichtete am Dienstag auf Anfrage, dass die hinzugerufenen Beamten am Sonntagabend im Stadtteil Seckbach eine Schusswaffe sichergestellt hätten. Zuvor hatte die Tageszeitung «Junge Welt» über den Vorfall berichtet.