Streit zwischen Asylbewerbern: 21-Jähriger schwer verletzt

Oberursel (dpa/lhe) - Bei einem Streit zwischen zwei Asylbewerbern ist in Oberursel ein 21-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 23-Jähriger in der Nacht zum Mittwoch in einer Flüchtlingsunterkunft auf den Gast losgegangen und fügte ihm schwere Schnitt-und Stichverletzungen zu. Ersten Ermittlungen zufolge waren beide Männer stark betrunken.