Streitende Familie verbündet sich gegen Polizei: Verletzte

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten stehen in der Stadt. Foto: Silas Stein/Archiv

Bad Nauheim (dpa/lhe) - Bei einem Polizeieinsatz nach dem Hilferuf einer Mutter sind die Beamten von deren Ehemann und Söhnen angegriffen worden. Acht Menschen wurden bei dem Zwischenfall in Bad Nauheim (Wetteraukreis) leicht verletzt, unter ihnen fünf Beamte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zunächst hatte die 33-Jährige am Samstagabend die Beamten zu Hilfe gerufen, weil sie von ihrem Mann geschlagen worden sei. In der Wohnung gingen der Ehemann und die beiden hinzugekommenen 16 und 17 Jahre alten Söhne zunächst auf die Mutter los, da diese die Familienehre gekränkt habe. Dann attackierten sie die Beamten, als diese die Frau schützten.