Strobl: Ankunftszentrum Heidelberg Vorbild für Ankerzentren

Heidelberg/Stuttgart (dpa/lsw) - In der Diskussion um die Errichtung von Ankerzentren für Flüchtlinge sieht Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) das Heidelberger Ankunftszentrum als Vorbild an. «In Baden-Württemberg haben wir ein erfolgreiches Modell mit einem Ankunftszentrum in Heidelberg und vier Landeserstaufnahmeeinrichtungen im Land», sagte Strobl am Montag in Stuttgart. Dieses Modell solle die Registrierung, die Asylanträge und die Anhörung beschleunigen und Flüchtlinge ohne Bleiberecht möglichst schnell zurückführen. «In diesem Sinne steht es dem Prinzip nach auch für die Ankerzentren ein Stück weit Pate.»