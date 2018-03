Stromaggregat Ursache für tödliche Kohlenmonoxid-Vergiftung

Offenbach (dpa/lhe) - Die tödliche Gaskonzentration, bei der eine Mutter und ihr Sohn in Offenbach ums Leben gekommen sind, ist nach Ermittlungen der Polizei auf einen «Unglücksfall» zurückzuführen. Eine Sprecherin der Polizei sagte am Dienstag, in der Wohnung habe sich ein Stromaggregat befunden. Durch den Betrieb der Anlage sei das geruchslose Kohlenmonoxid ausgeströmt, das zum Tode der 46 Jahre alten Frau und ihres 5 Jahre alten Sohnes geführt habe. Das ergaben die bisherigen Ermittlungen.