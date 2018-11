Stromausfälle in Dillenburg nach Feuer in Umspannwerk

Dillenburg (dpa/lhe) - Wegen eines Feuers in einem Umspannwerk in Dillenburg ist es in der mittelhessischen Stadt am Montag vorübergehend zum Stromausfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer aus zunächst unbekannten Gründen am Nachmittag in einem Trafohaus aus. Die Feuerwehr löschte den Brand und musste wegen der enormen Hitzeentwicklung noch kühlen. Durch Überbrückungen ließ sich der Stromfluss gut eine Stunde später wieder herstellen. Die Höhe des Sachschadens stand zunächst nicht fest, die Ursache des Brandes sollte noch ermittelt werden. Auch über mögliche Verletzte war zunächst nichts bekannt.