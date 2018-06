Stromausfall: S-Bahnen am Flughafen werden umgeleitet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen eines Stromausfalls am Bahnsteigbereich des S-Bahn-Bahnhofs am Frankfurter Flughafen sind die Züge des Regionalverkehrs am Donnerstagvormittag über den Fernbahnhof des Flughafens umgeleitet worden. Bahnmitarbeiter und der zuständige Energieversorger seien vor Ort, um das Problem zu beheben, sagte ein Bahnsprecher. Es komme allerdings zu Verzögerungen und längeren Wegen zum Terminalbereich - das ist problematisch vor allem für jene Flugreisenden, die für die Fahrt zum Flughafen nur ein enges Zeitfenster eingeplant hatten.