Stromleitung Wahle-Mecklar: Baustart im Mai

Ludwigsau (dpa/lhe) - Der Bau der umstrittenen Höchstspannungsleitung Wahle-Mecklar wird in Hessen voraussichtlich im Mai starten. Dann werde der erste Mast bei Ludwigsau (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) errichtet werden, sagte ein Sprecher des Netzbetreibers Tennet am Donnerstag. In Niedersachsen laufen die Arbeiten bereits. Fertiggestellt werden sollen die 65 Kilometer Leitung auf hessischem Gebiet bis zum Jahr 2020. Ein Jahr später soll die Leitung in Betrieb gehen. Zuvor hatte die Tageszeitung «Hessische/Niedersächsische Allgemeine» (HNA) darüber berichtet.