Studenten testen Roboter-Unterhaltung im Altenzentrum

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Können Roboter Spaß in den Alltag alter Menschen bringen? Studenten einer Frankfurter Hochschule machten am Mittwoch in einem Frankfurter Altenzentrum den Praxistest mit Senioren und Pflegekräften. Zuvor hatten sie im Rahmen eines Studienprojektes die sogenannten humanoiden Roboter «Pepper» und «Peppa» für diesen Einsatz programmiert.