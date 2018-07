Studentenwerk plant Wohnheime für Studenten in Rüsselsheim

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Das Studentenwerk Frankfurt hat den Bau neuer Wohnheimplätze für Studierende in Rüsselsheim angekündigt. Um der Wohnungsnot entgegenzuwirken, plane das Studentenwerk zusätzliche Wohnungen in der Nähe des Hochschule Rhein-Main für bis zu 100 Studenten, teilte Geschäftsführer Konrad Zündorf am Mittwoch mit. Die Mieten sollen dabei inklusive Nebenkosten möglichst unter 300 Euro bleiben. Bevorzugt werden Standorte in der Nähe des Rüsselsheimer Campus und des Bahnhofs.