Studentin überfallen: Handy und Bargeld erbeutet

Marburg (dpa/lhe)- Ein bislang Unbekannter hat in Marburg eine Studentin verfolgt und ihr anschließend die Tasche samt Inhalt entrissen. Die 24-Jährige sei bereits in der Nacht zum Montag von dem Mann überrascht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er sei plötzlich aufgetaucht und habe sich mit immer schneller werdenden Schritten der Geschwindigkeit seines Opfers angepasst. Den Angaben zufolge rannte er plötzlich los und entriss der jungen Frau von hinten ihre Tasche. Er schlug der Studentin auch das Handy aus der Hand und flüchtete mit der Beute, wie die Polizei mitteilte. Die Tasche des Raubopfers sei am Montagmittag ohne Bargeld und Handy in einem Gebüsch gefunden worden. Die junge Frau kam mit dem Schrecken davon.