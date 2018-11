Studentin von WG-Mitbewohner gequält: Vier Jahre Haft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er seine Mitbewohnerin in einer Wohngemeinschaft eine ganze Nacht lang mit sexuellen Nötigungen, Misshandlungen und Beleidigungen gequält hat, ist ein 33 Jahre alter Mann am Montag vom Landgericht Frankfurt zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Zusätzlich ordneten die Richter die Unterbringung des Mannes in der Psychiatrie an.