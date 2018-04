Studie: Einwanderer finden in Hessen leichter Arbeit

Frankfurt/Main (dpa) - In Hessen finden Einwanderer leichter Arbeit als noch vor wenigen Jahren. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von Menschen mit einem Migrationshintergrund sei von 2008 bis Mitte 2017 ständig angestiegen, berichtete das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Dienstag in Frankfurt. Jobs für die Einwanderer gibt es insbesondere bei wirtschaftlichen Dienstleistungen wie Gebäudereinigung oder Wachdiensten, am Bau und im Bereich Verkehr und Lagerei.