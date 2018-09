Studie: Inklusion an hessischen Schulen kommt etwas voran

Ein Rollstuhl steht in einer Grundschule in einem Klassenraum. Foto: Maurizio Gambarini/Archiv

Ein Rollstuhl steht in einer Grundschule in einem Klassenraum. Foto: Maurizio Gambarini/Archiv

Gütersloh/Wiesbaden (dpa/lhe) - Das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung an Regelschulen kommt in Hessen nach einer Studie etwas voran. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Studie zur Inklusion der Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh hervor. Demnach besuchten 4,06 Prozent aller Schüler im Land im Schuljahr 2016/17 eine separate Förderschule. Im Schuljahr 2008/09 waren es noch 4,31 Prozent. Hessen liegt mit der Entwicklung im bundesweiten Ranking etwas unter dem Bundesdurchschnitt (4,34 Prozent).