Studie: Licht und Schatten bei Frankfurter Start-ups

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Frankfurt schlägt sich laut einer Studie teils überraschend gut in Sachen Gründerkultur. Im weltweiten Vergleich von Standorten für Start-ups befinde sich die Finanzstadt bei der internationalen Vernetzung und der Zusammenarbeit in der Szene global in der Spitzengruppe. Zudem sei die Dichte an Finanz-Start-ups («Fintechs») am Main weltweit am größten, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des Gründerzentrums TechQuartier und der Goethe-Universität.