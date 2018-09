Studie: Offenbach zählt zu Deutschlands Oldtimer-Hochburgen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Landkreis Offenbach gehört zu den Regionen mit der höchsten Oldtimer-Quote in Deutschland. Mehr als 5200 Autos und damit rund 2,5 Prozent der zugelassenen Pkw im Kreis sind Oldtimer - also Autos, die 30 Jahre und älter sind. Das ergab eine Studie der Beratungsgesellschaft BBE Automotive im Auftrag von drei Auto-Verbänden, die jetzt auf der Messe Automechanika in Frankfurt vorgestellt wurde. Bundesweit liegt der durchschnittliche Anteil an allen Pkw nur bei 1,5 Prozent. Mit 2,9 Prozent die höchste Quote (gut 7800 Oldtimer) hat der nordrhein-westfälische Rhein-Kreis Neuss. Die größte Anzahl an Oldtimern - 19 600 Fahrzeuge und damit 2,7 Prozent - ist in München zugelassen.