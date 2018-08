Studie: Regionale Kita-Unterschiede: Oppositionskritik

Wiesbaden/Gütersloh (dpa/lhe) - Die Opposition im hessischen Landtag hat mit Kritik an der schwarz-grünen Landesregierung auf eine Studie zur Kinderbetreuung in hessischen Kitas reagiert. Als «niederschmetternd» bezeichnet der familienpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Gerhard Merz, das Abschneiden Hessens bei der Studie. Demnach gibt es in keinem anderen Bundesland größere regionale Unterschiede in der Qualität der Kinderbetreuung in Kindergärten. Zudem schneidet das Land beim Personalschlüssel bei der Betreuung von Kindern ab drei Jahren im westdeutschen Vergleich am schlechtesten ab.