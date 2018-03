Studie: Verkauf von Gottesdienstgebäuden für Kirchen heikel

Kassel (dpa) - Viele Kirchenverwaltungen in Deutschland suchen nach neuen Nutzungen für leere Gebäude oder verkaufen sie. Laut einer am Freitag veröffentlichten Studie der Evangelischen Bank in Kassel haben 90 Prozent der befragten Verwaltungen in den vergangenen fünf Jahren Gebäude veräußert. 69 Prozent gehen davon aus, dass es künftig mehr Verkäufe geben wird. «Die Zahlen verdeutlichen, dass die Kirche sich mit dem Thema Immobilien bereits auseinandergesetzt hat, aber noch vor großen Herausforderungen steht», sagte Christian Ferchland, Vorstand der Evangelischen Bank.