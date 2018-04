Studie: Viele Hartz-IV-Empfänger bleiben lange arbeitslos

Frankfurt/Main (dpa) - Viele Bezieher von Hartz IV in Hessen bleiben laut einer Studie lange auf staatliche Hilfe angewiesen. Das Risiko, langzeitarbeitslos zu werden oder länger auf Aufstockung angewiesen zu sein, trifft vor allem Menschen ohne Berufsausbildung, Ältere, Ausländer sowie Menschen, die schon öfter erwerbslos waren, wie eine Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zeigt. Für das am Freitag in Frankfurt veröffentlichte Papier hatte die Einrichtung der Bundesagentur für Arbeit (BA) eine Stichprobe von 16 000 Leistungsbeziehern in Hessen über sechs Jahre untersucht.