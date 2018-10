Studie sieht großen Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Hessen

Frankfurt/Main (dpa) - In Hessen fehlen einer Hochrechnung zufolge so viele Wohnungen wie in keinem anderen großen Bundesland. «Hessen ist bei der Wohnraumversorgung Schlusslicht unter den Flächenländern in Deutschland», stellte Matthias Günther vom Pestel-Institut am Montag bei der Präsentation der Analyse seines Hauses in Frankfurt fest.